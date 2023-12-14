В США придумали обходной путь для помощи Украине

Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Белом доме предупреждают, что к концу года не останется денег, которые можно было бы направить Украине, если конгресс согласится на предоставление помощи Киеву. При этом аналитики и законодатели утверждают, что существует обходной путь.

Отмечается, что так называемому президентскому разрешению выделено всего $1 млрд, необходимых на покупку нового оборудования взамен старого.

Bloomberg обращает внимание на то, что отправка в Украину военной техники без гарантии ее скорой замены является рискованной стратегией. При этом некоторые законодатели считают, что если конгресс так и не разблокирует поддержку Украины со стороны США до того, как конгрессмены отправятся на рождественские каникулы, президентское разрешение помогло бы избежать серьезной опасности для республики.

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