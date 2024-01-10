В Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Китай стал "более агрессивным и напористым" в последние годы. По его словам, в политике Пекина многое изменилось с тех пор, как он занимал должность премьер-министра и поддерживал теплые отношения с КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg.

Кэмерон назвал отношение Пекина к уйгурам в провинции Синьцзян и подавление свободы слова в Гонконге причинами более скептического отношения к стране на Западе. В то же время он отметил, что необходимо продолжать взаимодействие с КНР в областях искусственного интеллекта и изменения климата.

"Высказывания Кэмерона подчеркивают ухудшение отношений Великобритании с Китаем с тех пор, как он провозгласил "золотую эру", когда был премьер-министром в 2015 году", - отмечает Bloomberg.

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