В ЕС заявили о росте коррупции в Европе

Член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции внутри Евросоюза (ЕС) и огромных различиях между государствами-членами в показателях коррумпированности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем обращении, озаглавленном как "Рост уровня коррупции в Европе", евродепутат отмечает, что ЕС по сравнению с другими странами мира имеет средний уровень коррупции из-за "огромных" различий между различными государствами.

Несмотря на то, что некоторые страны, такие как Италия, принимают меры по повышению прозрачности в государственном секторе, среднеевропейский показатель по-прежнему неудовлетворителен. (...) Усилия по борьбе с коррупцией, по-видимому, блокируются или даже сворачиваются более чем в трех четвертях европейских стран", - отметил да Ре.

В связи с этим да Ре обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее планах относительно борьбы с коррупцией в ЕС. "Учитывая вышеизложенное, какие шаги предпримет комиссия для снижения уровня коррупции в Европе?" - спрашивает автор обращения.

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