В Москве произошел пожар в здании "Известия холл"

Здание "Известия холл" горит на Пушкинской площади в Москве, передает Day.Az.

"Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время в результате пожара внутри двора здания "Известия холл" обрушился купол металлического строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - отметили в пресс-службе МЧС России.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

В связи с тушением пожара ограничено движение транспорта.

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