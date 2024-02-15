https://news.day.az/world/1637412.html В Москве произошел пожар в здании "Известия холл"
В Москве произошел пожар в здании "Известия холл"
Здание "Известия холл" горит на Пушкинской площади в Москве, передает Day.Az.
"Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время в результате пожара внутри двора здания "Известия холл" обрушился купол металлического строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - отметили в пресс-службе МЧС России.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.
В связи с тушением пожара ограничено движение транспорта.
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