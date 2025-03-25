https://news.day.az/world/1739595.html В Японии вводят экстренные меры из-за лесных пожаров - ВИДЕО Власти Японии распорядились эвакуировать около 2800 человек в связи с лесными пожарами, вспыхнувшими на западе страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Kyodo News, лесные пожары начались 23 марта в префектурах Окаяма и Эхимэ. В Окаяме пожаром уничтожено 250 га, а в Эхиме огонь охватил территорию площадью 119 га.
В Японии вводят экстренные меры из-за лесных пожаров - ВИДЕО
Власти Японии распорядились эвакуировать около 2800 человек в связи с лесными пожарами, вспыхнувшими на западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Kyodo News, лесные пожары начались 23 марта в префектурах Окаяма и Эхимэ. В Окаяме пожаром уничтожено 250 га, а в Эхиме огонь охватил территорию площадью 119 га.
Тушение пожара продолжается, задействованы военные вертолеты.
О пострадавших не сообщалось. Сообщается, что в Окаяме сгорело несколько домов.
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