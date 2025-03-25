В Японии вводят экстренные меры из-за лесных пожаров

Власти Японии распорядились эвакуировать около 2800 человек в связи с лесными пожарами, вспыхнувшими на западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kyodo News, лесные пожары начались 23 марта в префектурах Окаяма и Эхимэ. В Окаяме пожаром уничтожено 250 га, а в Эхиме огонь охватил территорию площадью 119 га.

Тушение пожара продолжается, задействованы военные вертолеты.

О пострадавших не сообщалось. Сообщается, что в Окаяме сгорело несколько домов.