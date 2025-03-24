Apple изменила дизайн упаковки популярного девайса

Apple без уведомлений обновила упаковку своей популярной смарт-колонки HomePod mini. Вместо аппаратных улучшений, компания решила внести изменения в дизайн коробки устройства, что стало неожиданным шагом, особенно на фоне слухов о скором выходе нового поколения HomePod mini. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил пользователь Threads Паркер Ортолани, HomePod mini теперь поставляется в новых коробках. В отличие от оригинальной упаковки, где были изображены ракурсы HomePod сбоку и сверху, новая коробка демонстрирует логотип Apple на верхней грани и стилизованный логотип HomePod mini сбоку.

Самым заметным изменением стал полностью белый цвет новой упаковки. Ранее, Apple использовала цветные коробки, соответствующие цвету самого HomePod mini. Когда колонка была впервые представлена в цветах "серый космос" и "белый", каждый цвет имел свою отдельную коробку. В 2021 году, с выпуском синего, желтого и оранжевого HomePod mini, традиция цветных коробок была продолжена.

Теперь же упаковка HomePod mini полностью унифицирована с коробкой старшей модели HomePod 2, которая также является белой независимо от цвета самой колонки. Причины такого решения Apple остаются неизвестными.