Определились все полуфиналисты футбольной Лиги наций

Стали известны все участники полуфинальных матчей плей-офф футбольной Лиги наций. Ответные игры 1/4 финала завершились в ночь на 24 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сборная Германии дома со счетом 3:3 сыграла вничью с итальянцами и выиграла по сумме двух встреч (первая игра завершилась победой немцев со счетом 2:1). Сборная Испании на своем поле переиграла нидерландцев со счетом 2:2, 5:4 - по пенальти (первый матч - 2:2). Сборная Португалии оказалась сильнее команды Дании по сумме двух игр (первый матч - 0:1, ответный матч - 5:2 доп. вр.). Французы вышли в полуфинал, победив по итогам двух игр хорватов (0:2, 2:0, 5:4 - пенальти).

В полуфиналах сборная Германии сыграет с португальцами, команда Испании встретится с французами. Встречи пройдут 4 и 5 июня соответственно. Матч за третье место и финал турнира состоятся 8 июня. Финальный этап пройдет в Штутгарте и Мюнхене, который примет встречу за трофей.

Право сыграть в лиге A завоевала сборная Турции, обыгравшая на выезде венгров со счетом 3:0 (первый матч - 3:1). Также в элитный дивизион вышли сербы, выигравшие дома у австрийцев со счетом 2:0 (первый матч - 1:1), бельгийцы, победившие по итогам двух игр украинцев (1:3, 3:0) и греки, которые были сильнее шотландцев (0:1, 3:0). В лиге B в следующем розыгрыше сыграют также команда Ирландии, победившая в стыковых играх болгар (2:1, 2:1), словенцы, переигравшие словаков (0:0, 1:0), а также сборная Косова, одержавшая две победы над исландцами (2:1, 3:1).