На должность гендиректора ЮНЕСКО появилось больше претендентов

Два новых профиля теперь конкурируют с профилем бывшего египетского министра туризма и древностей Халед аль-Анани на должность генерального директора ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ООН, Халеда аль-Анани уверенно шел к победе на выбор данного поста.

Теперь ему противостоят два конкурента, которые заявили о себе 13 марта 2025 года президенту Исполнительного совета ЮНЕСКО Вере Эль Хури Лакуй. Это Габриэла Рамос (Мексика) и Фирмин Эдуард Матоко (Конго).

Габриэла Рамос хорошо знает парижское учреждение, поскольку в настоящее время является помощником генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО. Прежде чем занять свою должность в ЮНЕСКО в 2020 году, она была главным советником генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), своего соотечественника Хосе Анхель Гурриа.

Однако биографию Фирмина Эдуарда Матоко нельзя отставать, поскольку он является заместителем генерального директора ЮНЕСКО. Он находится на своем посту с 2016 года с небольшим перерывом в 2023 году, когда его ненадолго сменил ганец Энтони Охеменг-Боама.