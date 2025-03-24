Автопроизводители Китая внедряют новые разработки

Программные возможности современных транспортных средств волнуют потенциальных покупателей не меньше, чем технические характеристики и дизайн, поэтому китайские автопроизводители начали активно внедрять поддержку чат-ботов на базе разработок DeepSeek в свою программную инфраструктуру. Подобным образом уже поступили Dongfeng, GAC и BYD.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Nikkei Asian Review, китайская компания Dongfeng Motor предлагает поддержку большой языковой модели DeepSeek R1 в мультимедийной системе кроссоверов Zhiyin марки Voyah, причем данная функциональность была добавлена посредством обновления "по воздуху".

С апреля аналогичными возможностями начнут обзаводиться крупный внедорожник M-Hero 917 и другие транспортные средства концерна.

Искусственный интеллект в бортовой электронике машины используется не только для построения диалога с водителем и пассажирами при помощи голосового ассистента, но и для оценки окружающей обстановки с целью предсказания дальнейших намерений водителя. Лидирующая на китайском рынке гибридов и электромобилей компания BYD также объявила о намерении внедрить разработки DeepSeek в свою продукцию, уточняет Nikkei Asian Review.

Некоторые автопроизводители готовы "подружить" собственные программные платформы с языковыми моделями DeepSeek. Например, так намерена поступить китайская компания GAC Group. Языковой ассистент Adigo Sense в автомобилях этой марки будет учитывать историю прошлых запросов и действий водителя для прогнозирования его ближайших намерений. Цифровой помощник сможет оптимизировать маршруты передвижения и предлагать пассажирам фильмы к просмотру с учётом их предпочтений. GAC начнет внедрять подобные функции в бортовое ПО (Программное обеспечение) своих автомобилей в текущем полугодии.

Leapmotor надеется сочетать языковые модели DeepSeek с разработкой Alibaba, получившей обозначение Qwen. По крайней мере, такая связка позволит бортовой системе машин Leapmotor научиться генерировать изображения. SAIC намерена внедрить поддержку DeepSeek на автомобилях марки IM Motors в сочетании с решениями Alibaba и ByteDance.

В Китае даже импортные марки не стесняются внедрять поддержку DeepSeek для своих транспортных средств локальной сборки. Например, подобной функцией обзаведется электромобиль Nissan N7, собираемый на совместном предприятии с Dongfeng. Стараниями SAIC поддержкой DeepSeek обзаведутся выпускаемые в Китае модели Buick и Cadillac. Языковые модели этой компании будут соседствовать с чат-ботом Baidu Ernie.