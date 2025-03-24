Новый успех турецкой крылатой ракеты SOM-J

Перспективная крылатая ракета SOM-J производства турецкой компании ROKETSAN впервые успешно поразила надводную цель. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пуск ракеты произведен с истребителя F-16 национальных ВВС. 

Сообщается, что ракета адаптирована для применения высотными БПЛА Bayraktar AKINCI, перспективным истребителем KAAN и тяжёлым реактивным БПЛА KIZILELMA.