https://news.day.az/world/1739513.html Новый успех турецкой крылатой ракеты SOM-J - ВИДЕО Перспективная крылатая ракета SOM-J производства турецкой компании ROKETSAN впервые успешно поразила надводную цель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пуск ракеты произведен с истребителя F-16 национальных ВВС.
Новый успех турецкой крылатой ракеты SOM-J - ВИДЕО
Перспективная крылатая ракета SOM-J производства турецкой компании ROKETSAN впервые успешно поразила надводную цель.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пуск ракеты произведен с истребителя F-16 национальных ВВС.
Сообщается, что ракета адаптирована для применения высотными БПЛА Bayraktar AKINCI, перспективным истребителем KAAN и тяжёлым реактивным БПЛА KIZILELMA.
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