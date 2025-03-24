В Азербайджане выросла доля физлиц в импорте продукции

Объем импорта продукции в Азербайджан в январе-феврале этого года составил 4,1 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, доля физических лиц в импорте составила 347,4 миллиона долларов США. Это на 57,8 миллиона долларов США, или на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в январе-феврале 2024 года в Азербайджан было импортировано продукции на сумму 2,4 миллиарда долларов США, в том числе доля физических лиц в импорте составила 289,6 миллиарда долларов США.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период составил 8,9 миллиарда долларов США. Это на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе-феврале прошлого года составил 7,2 миллиарда долларов США.

На долю экспорта пришлось 4,8 миллиарда долларов торгового оборота, что на 13 миллионов долларов, или на 0,3% меньше, чем в годовом сравнении. Импорт за этот период вырос на 1,7 миллиарда долларов, или на 69,2%.

Положительное сальдо внешней торговли составило 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов, или в 3,7 раза меньше, чем год назад.