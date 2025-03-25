Жители Земли стали свидетелями загадочного явления в небе

От средней полосы России до западных регионов Европы, жители наблюдают и скидывают в соцсети фото и видео синей (реже белой) спирали в небе, передает Day.Az.

Одно из наименее фантастических предположений, - что спираль появилась в результате сброса излишков топлива при запуске спутника Space X NROL-69, который был отправлен ранее на орбиту ракетой Falcon 9.