Азербайджан уменьшил экспорт электроэнергии в Грузию

В январе 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 128,7 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Согласно расчетам, проведенным Trend на основе данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 7,3 миллиона долларов США, передает Day.Az.

Экспорт электроэнергии в Грузию за аналогичный период прошлого года снизился в объеме на 113,6 миллиона кВт/ч или на 46,9 процента, а по стоимости - на 5,3 миллиона долларов США или на 41,8 процента.

Так, за первый месяц прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано электроэнергии в объеме 242,3 миллиона кВт/ч на сумму 12,6 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 140,9 миллиона кВт/ч электроэнергии. Согласно информации, в стоимостном выражении этот показатель составил 7,8 миллиона долларов США. Это на 354,2 миллиона кВт/ч по объему (в 3,5 раза) и на 21 миллион долларов США меньше в стоимостном выражении (в 3,7 раза) , чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе 2024 года объем экспортированной из Азербайджана электроэнергии составил 495 миллионов кВт/ч, а стоимость - 28,7 миллиона долларов США.

Также следует отметить, что в отчетном месяце был осуществлен экспорт электроэнергии из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран.