https://news.day.az/world/1739706.html Умер вице-председатель Samsung Electronics Вице-председатель Samsung Electronics Co. Хан Чжон Хи умер от сердечного приступа в больнице Сеула в возрасте 63 лет 25 марта. Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap News Agency со ссылкой на заявление компании.
Умер вице-председатель Samsung Electronics
Вице-председатель Samsung Electronics Co. Хан Чжон Хи умер от сердечного приступа в больнице Сеула в возрасте 63 лет 25 марта.
Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap News Agency со ссылкой на заявление компании.
Сообщается, что 22 марта у него случился сердечный приступ, после чего вице-председатель был доставлен в больницу, где скончался 25 марта.
Хан Чжон Хи курировал в Samsung отдел по производству бытовой техники и мобильных устройств. Свою карьерную деятельность в компании он начал в 1988 году, по большей части она была связана с бизнесом на рынке телевизоров.
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