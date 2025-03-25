Умер вице-председатель Samsung Electronics

Вице-председатель Samsung Electronics Co. Хан Чжон Хи умер от сердечного приступа в больнице Сеула в возрасте 63 лет 25 марта.

Как передает Day.Az, об этом пишет Yonhap News Agency со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что 22 марта у него случился сердечный приступ, после чего вице-председатель был доставлен в больницу, где скончался 25 марта.

Хан Чжон Хи курировал в Samsung отдел по производству бытовой техники и мобильных устройств. Свою карьерную деятельность в компании он начал в 1988 году, по большей части она была связана с бизнесом на рынке телевизоров.