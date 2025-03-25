На этих сайтах обнаружены опасные вирусы

ФБР США предупредило о распространении нового вредоносного программного обеспечения на интернет-сайтах, предлагающих конвертацию файлов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, специалисты денверского подразделения ФБР обнаружили, что кибермошенники размещают вирусы на сайтах, предназначенных для конвертации изображений, видео и документов.

Эксперты ФБР отмечают, что пользователи часто осознают заражение своих компьютеров слишком поздно, поскольку вирусы, содержащиеся на таких сайтах, хорошо маскируются в операционной системе после проникновения.