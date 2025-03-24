Мощное землетрясение в одной из стран Южной Америки

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 39 км к северу от города Кокимбо, где проживают около 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 38 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.