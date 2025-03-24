https://news.day.az/world/1739421.html Мощное землетрясение в одной из стран Южной Америки Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Чили. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 39 км к северу от города Кокимбо, где проживают около 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 38 км.
Мощное землетрясение в одной из стран Южной Америки
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Чили.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 39 км к северу от города Кокимбо, где проживают около 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 38 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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