Азербайджанский волейболист - в финале чемпионата Румынии

Азербайджанский волейболист Александр Мельников помог румынской "Короне Брашов" выйти в финал чемпионата страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальной серии до двух побед команда дважды переиграла "Крайову" с одинаковым счетом 3:1. Во втором матче, оформившем выход клуба из Брашова в финал, Мельников набрал 21 очко. Он стал самым результативным игроком встречи.

В финале "Корона" встретится с "Динамо" из Бухареста.

Отметим, что регулярный сезон клуб Мельникова завершил на втором месте.