https://news.day.az/sport/1739527.html Азербайджанский волейболист - в финале чемпионата Румынии Азербайджанский волейболист Александр Мельников помог румынской "Короне Брашов" выйти в финал чемпионата страны. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальной серии до двух побед команда дважды переиграла "Крайову" с одинаковым счетом 3:1. Во втором матче, оформившем выход клуба из Брашова в финал, Мельников набрал 21 очко.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальной серии до двух побед команда дважды переиграла "Крайову" с одинаковым счетом 3:1. Во втором матче, оформившем выход клуба из Брашова в финал, Мельников набрал 21 очко. Он стал самым результативным игроком встречи.
Азербайджанский волейболист - в финале чемпионата Румынии
Азербайджанский волейболист Александр Мельников помог румынской "Короне Брашов" выйти в финал чемпионата страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальной серии до двух побед команда дважды переиграла "Крайову" с одинаковым счетом 3:1. Во втором матче, оформившем выход клуба из Брашова в финал, Мельников набрал 21 очко. Он стал самым результативным игроком встречи.
В финале "Корона" встретится с "Динамо" из Бухареста.
Отметим, что регулярный сезон клуб Мельникова завершил на втором месте.
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