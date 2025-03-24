Дания не изменит своей позиции по Гренландии и будет блокировать любые попытки подкупа гренландцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов.

"Факты, которые необходимо понять американскому правительству: Гренландия находится под властью датской короны с 1380 года. Она является полностью интегрированной частью Дании, а гренландцы - ее граждане. Только 6% жителей Гренландии предпочли бы быть американцами, а не датчанами", - написал депутат в X.

Ярлов указал, что "единственная политическая партия, которая заявила, что доверяет Дональду Трампу, получила 1% и ни одного места в парламенте Гренландии" на прошедших выборах. "Ни один член гренландского парламента не хочет стать американцем. Все они считают пугающим и угрожающим тот факт, что США не уважают "нет", которое означает "нет", - продолжил он. - Единственная угроза для Гренландии - это США".

Парламентарий вновь подчеркнул, что Дания не продаст Гренландию.

"Дания не примет и будет блокировать любые попытки подкупа гренландцев. Дания не изменит своей позиции, несмотря на угрозы со стороны США", - заключил он.