В Баку найдена еще одна пропавшая девочка

Найдены двое подростков, пропавших в Баку неделю назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двое из трех разыскиваемых девочек-подростков были найдены и возвращены семьям.

Поиски третьей девочки продолжаются.

Ранее, в соцсетях была распространена информация о том, что 17 марта в Баку пропали трое несовершеннолетних подруг. В связи с эти был объявлен розыск.