https://news.day.az/society/1739490.html В Баку найдена еще одна пропавшая девочка Найдены двое подростков, пропавших в Баку неделю назад. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двое из трех разыскиваемых девочек-подростков были найдены и возвращены семьям. Поиски третьей девочки продолжаются. Ранее, в соцсетях была распространена информация о том, что 17 марта в Баку пропали трое несовершеннолетних подруг.
В Баку найдена еще одна пропавшая девочка
Найдены двое подростков, пропавших в Баку неделю назад.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двое из трех разыскиваемых девочек-подростков были найдены и возвращены семьям.
Поиски третьей девочки продолжаются.
Ранее, в соцсетях была распространена информация о том, что 17 марта в Баку пропали трое несовершеннолетних подруг. В связи с эти был объявлен розыск.
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