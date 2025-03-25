Папа Франциск понимал, что его жизнь под угрозой

Папа Римский Франциск, который провел почти 40 дней в больнице с двусторонним воспалением легких, знал, что его жизнь может быть под угрозой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лечащий врач понтифика, Серджо Альфьери, один из руководителей медицинского блока больницы имени Агостино Джемелли, рассказал, что дважды здоровье 88-летнего понтифика оказалось в опасности.

По его словам, серьезное ухудшение состояния произошло вечером 28 февраля, когда Франциск начал задыхаться. Врачи столкнулись с важным выбором: остановиться или использовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы. В конечном итоге было принято решение применить вторую стратегию. Важно, что Папа Римский, несмотря на тяжелое состояние, всегда оставался в сознании и осознавал происходящее. Врач отметил, что именно осознание ситуации сыграло ключевую роль в его выздоровлении.

Франциск был выписан из больницы в воскресенье, однако ему предписан строгий покой на два месяца до полного восстановления. В его резиденции - ватиканской гостинице "Святой Марфы" - готовы все условия для оказания реанимационной помощи в случае необходимости. Папе рекомендовано ограничить количество посетителей и избегать встреч с большими группами людей. Все, кто приходит к нему, обязаны носить маски.

Неясным остается участие Папы в пасхальных службах, которые будут отмечаться 20 апреля 2025 года, когда Пасха совпадает у католиков и православных.