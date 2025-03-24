Британия рассматривает закрытие одного из проектов

Лейбористское правительство Великобритании рассматривает возможность закрыть проект торговой системы Brexit с целью экономии средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Инициированная в декабре 2020 года кабинетом консерваторов программа, в которую уже вложено £180 млн (свыше $230 млн), предусматривала, по сведениям издания, создание "единого торгового окна" для "радикального упрощения взаимодействия" с зарубежными торговыми партнерами. Предполагалось, что это позволит британским импортерам и экспортерам подавать все документы в цифровом виде в одном месте для экономии времени и средств.

Однако после некоторых задержек проект, осуществление которого, согласно уточненным данным, обойдется в общей сложности, в £330 млн ($427 млн), до сих пор не был реализован.

По словам главы комитета Палаты общин британского парламента по бизнесу и торговле Лиама Бирна, "целью единого торгового окна была экономия для бизнеса в четверть миллиарда долларов". Без осуществления данной программы Соединенному Королевству "понадобится действительно крупномасштабная перезагрузка отношений с ЕС, чтобы устранить бюрократическую волокиту, душащую наших <...> экспортеров, особенно малый бизнес", констатировал он.

Британский премьер Кир Стармер ранее заявил, что в Лондоне хотят вернуться к стабильным и позитивным отношениям с Европейским союзом. Однако речи о пересмотре Brexit, возвращении Великобритании в единый рынок или таможенный союз ЕС не идет, заверил он.