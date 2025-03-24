Пожар в элитном ЖК в центре Москвы

Днем 24 марта 2025 года на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы произошел пожар в одном из домов нового жилого комплекса Roza Rossa. Горит кровля шестиэтажного здания. Пожарные тушат возгорание, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице, передает Day.Az.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняют.