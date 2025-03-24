https://news.day.az/world/1739516.html Пожар в элитном ЖК в центре Москвы - ВИДЕО Днем 24 марта 2025 года на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы произошел пожар в одном из домов нового жилого комплекса Roza Rossa. Горит кровля шестиэтажного здания. Пожарные тушат возгорание, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице, передает Day.Az. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Пожар в элитном ЖК в центре Москвы - ВИДЕО
Днем 24 марта 2025 года на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы произошел пожар в одном из домов нового жилого комплекса Roza Rossa. Горит кровля шестиэтажного здания. Пожарные тушат возгорание, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице, передает Day.Az.
На данный момент информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняют.
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