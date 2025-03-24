В России разбился штурмовик

В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться. Его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью пилота нет.

Полет выполнялся без боекомплекта, Су-25 упал в безлюдной местности. На месте нет разрушений.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.