https://news.day.az/world/1739534.html В России разбился штурмовик В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России, передает Day.Az со ссылкой на РБК. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться. Его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью пилота нет.
В России разбился штурмовик
В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться. Его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Угрозы жизни и здоровью пилота нет.
Полет выполнялся без боекомплекта, Су-25 упал в безлюдной местности. На месте нет разрушений.
"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре