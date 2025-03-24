Ниджат Абасов празднует вторую победу подряд на ЧЕ

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов входит в первую двадцатку на индивидуальном чемпионате Европы в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в восьмом туре континентального первенства Ниджат Абасов одержал победу над норвежским шахматистом Эльхамом Амаром. Для азербайджанского шахматиста это вторая победа подряд. В активе Абасова, ранее принимавшего участие в турнире претендентов, сейчас шесть очков, и он поднялся на 19-е место.

Победы в восьмом туре также одержали Магомед Мурадлы и Ахмед Ахмедзаде, которые с 5,5 очками занимают 28-е и 34-е места соответственно. Также 5,5 очков имеет Айдын Сулейманлы, который в восьмом туре сыграл вничью и занимает 39-е место.