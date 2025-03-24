Прогноз экономического роста в Азербайджане от Fitch Solutions

В 2025 году экономический рост Азербайджана составит 2,57%, согласно отчету Fitch Solutions, опубликованному агентством АПА-Экономикс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, в отчете Consensus прогнозируется, что реальный ВВП страны вырастет на 2,7% в 2025 году.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ранее предсказала рост экономики Азербайджана на 3% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП на 3,5% в 2025 году, а Центральный банк ожидает увеличение на 3,3%.

Международные рейтинговые агентства дают разные прогнозы относительно экономического роста Азербайджана в 2025-2026 годах. S&P Global ожидает рост на уровне 2%, Fitch Ratings - 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, а Moody's прогнозирует рост на уровне 2,5% ежегодно.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономический рост в 2025 году составит 3%, а в 2026 году - 2,5%.

Всемирный банк предсказывает рост на уровне 2,7% в этом году и 2,4% в 2026 году.

По данным Государственного комитета статистики, в январе-феврале 2025 года экономический рост составил 0,2%.