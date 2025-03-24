ЕС пророчат экономический крах

Смягчение правил финансового регулирования ЕС грозит сообществу экономическим крахом и повторением банковского кризиса 2008 года в еврозоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейских надзорных органов.

По их информации, стремление властей ЕС упростить и оптимизировать финансовое регулирование "вызывает беспокойство" двух влиятельных регуляторов сообщества в финансовой сфере - Единого совета по санации банков (SRB) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Издание поясняет, что ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о планах радикально сократить сферу действия правил раскрытия информации для бизнеса и пересмотреть нормативы достаточности капитала для кредитных и страховых организаций, чтобы стимулировать экономический рост еврозоны. На этом фоне руководство регуляторов "полно решимости" не допустить отказа от механизмов, предотвращающих финансовый кризис в ЕС.

"Если речь зайдет о дерегулировании и снижении планки финансовой защиты, мы окажемся не готовы к борьбе с волатильностью. Это приведет к кризисам, а значит, к снижению темпов роста", - заявил в интервью FT глава SRB Доминик Лабурекс. Он призвал ЕК "не забывать уроки последнего крупного краха банковского сектора", случившегося в 2008 году и приведшего к "повсеместной санации" европейских банков. "Я готов обсуждать упрощение [регулирования], но я не готов снижать планку в отношении защиты финансовой стабильности", - подчеркнул финансист.

Вице-председатель наблюдательного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон в свою очередь напомнил, что после кризиса 2008 года правительства стран еврозоны потратили более €4 трлн на поддержку финансовой системы, экономика Европы тогда сократилась на 4,3%. "Мы не должны успокаивать себя и говорить, что следующее десятилетие будет безоблачным - нам следует быть осторожными с отказом от надзорных функций, который может привести к повторению этой ситуации", - отметил он в беседе с изданием. По оценкам Элдерсона, вопрос о повышении конкурентоспособности ЕС не должен "использоваться как предлог для смягчения регулирования".

Вице-председатель набсовета ЕЦБ полагает, что допустимо лишь "незначительное упрощение" правил раскрытия информации банками, а вместо снижения порога нормативных требований ЕК должна сосредоточиться на их гармонизации между странами сообщества. "Если это (смягчение регулирования - прим. ТАСС) приведет к тому, что у банков не будет необходимой для оценки рисков информации, это станет проблемой для банков и затруднит нашу работу как надзорных органов", - пояснил он.

Долговой кризис в Европе начался в 2008-2009 годах, когда возникла угроза дефолта Греции. Затем такая же ситуация сложилась в Португалии, Испании, Италии и Ирландии. Для поддержки членов ЕС с критическим финансовым состоянием, которые самостоятельно не смогли бы реструктурировать долги, в мае 2010 года были созданы Европейский механизм финансовой стабильности и Европейский фонд финансовой стабильности. В декабре того же года их заменил Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ). Страны находились под действием механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов.

В августе 2018 года кризис еврозоны завершился. Греция стала последней страной, вышедшей из механизма жесткого внешнего управления. За восемь лет она получила более €240 млрд.