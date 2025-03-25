Apple создает уникальные умные часы

Apple разрабатывает новые версии часов Apple Watch, которые будут оснащены камерами и функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, в основе будущих часов лежит концепция ИИ-функции Visual Intelligence, дебютировавшей в iPhone 16, которая помогает пользователям распознавать окружающую среду и объекты с помощью камеры. Apple намерена интегрировать эту функцию в фирменные часы, чтобы устройства могли "видеть" окружающий мир и предлагать пользователю более точные данные с помощью ИИ.

"Сегодня эта функция не так популярна, отчасти потому, что она работает только на iPhone 16. С выходом iOS 18.4 в следующем месяце она должна стать более востребованной. Тогда Apple добавит эту функцию на iPhone 15 Pro и сделает ее доступной как в "Центре управления", так и добавить ее на кнопку "Действия"", - пишет Гурман.

Предполагается, что камеры будут встроены в модели Apple Watch Series и Ultra: в первых они разместятся на экране, как фронтальная камера в iPhone, а в моделях Ultra - на боковой панели. Однако, как отмечает Гурман, выпуск таких часов может занять продолжительное время.