iPhone 18 будет значительно мощнее

Авторитетный отраслевой аналитик Минг Чи Куо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что Apple планирует внедрить 2-нм чипы A20 для всех моделей iPhone 18, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Куо, новый чип будет производиться на базе 2-нм технологического процесса от TSMC. При этом еще три месяца назад годность 2-нм чипов компании составляла около 60-70%, но эти показатели уже значительно улучшились.

Ранее предполагалось, что 2-нм технологии будут применяться только в моделях iPhone 18 Pro из-за финансовых ограничений. Вероятно, Apple продолжит стратегию, начатую с iPhone 16, обеспечив схожим процессором все модели линейки.

Apple впервые начала использовать 3-нм техпроцесс в чипах A17 Pro и M3 в 2023 году. Ожидается, что переход на 2-нм технологический процесс в 2026 году откроет новый трехлетний цикл инноваций. Согласно данным TSMC, 2-нм чипы способны повысить производительность примерно на 15% при сохранении того же уровня энергопотребления.

По какому техпроцессу будут сделаны будущие чипы Apple M6 для компьютеров и планшетов, пока не уточняется.