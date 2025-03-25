https://news.day.az/world/1739608.html США сократят расходы на иностранную помощь на миллиарды долларов Президент США Дональд Трамп сократит выделенные ранее "чрезвычайные бюджетные расходы" почти на $3 млрд, $2,5 млрд из которых были предназначены для иностранной помощи. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники в Белом доме.
США сократят расходы на иностранную помощь на миллиарды долларов
Президент США Дональд Трамп сократит выделенные ранее "чрезвычайные бюджетные расходы" почти на $3 млрд, $2,5 млрд из которых были предназначены для иностранной помощи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники в Белом доме.
По их словам, Трамп сократит объем средств, выделенных в качестве чрезвычайных в рамках законопроекта о повышении государственного долга 2023 года, принятого администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.
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