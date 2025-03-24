Турция готовится признать Новруз официальным праздником

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на объявление Новруза официальным праздником в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре, турецкий лидер привлек внимание к мероприятиям, организованным в Турции по случаю прихода весны.

"Нынешний Новруз в нашей стране отмечен в особо праздничной обстановке. Выступаем за объявление Новруза официальным праздником Турции", - сказал Эрдоган, назвав Новруз символом достатка и процветания.

По его словам, власти Турции не откажутся от усилий по укреплению братства и солидарности в обществе. "Вопреки проискам сил, сеющий раздор и ненависть, Новруз и в будущем будет символом новой надежды на сплоченность 85 млн жителей Турции", - сказал Эрдоган.