Стармер оценил отношения с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что ему нравится президент США Дональд Трамп, и оценил отношения с американским лидером как "хорошие".

Как передает Day.Az, слова главы британского правительства передает The New York Times (NYT).

"Если говорить о личных отношениях, то, по-моему, у нас хорошие отношения [с Трампом]. Он мне нравится, и я его уважаю. Я понимаю, чего он хочет добиться", - заявил политик.