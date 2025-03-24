https://news.day.az/world/1739459.html Стармер оценил отношения с Трампом Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что ему нравится президент США Дональд Трамп, и оценил отношения с американским лидером как "хорошие". Как передает Day.Az, слова главы британского правительства передает The New York Times (NYT). "Если говорить о личных отношениях, то, по-моему, у нас хорошие отношения [с Трампом].
Стармер оценил отношения с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что ему нравится президент США Дональд Трамп, и оценил отношения с американским лидером как "хорошие".
Как передает Day.Az, слова главы британского правительства передает The New York Times (NYT).
"Если говорить о личных отношениях, то, по-моему, у нас хорошие отношения [с Трампом]. Он мне нравится, и я его уважаю. Я понимаю, чего он хочет добиться", - заявил политик.
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