https://news.day.az/world/1739518.html Вице-президент США высказался о Гренландии - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США намерены получить контроль над Гренландией. Об этом сообщает ABC news, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua. Вэнс в эфире Fox News заявил, что Трампу "безразлично", что думают европейцы. По его словам, Дания "не выполняет свою работу" с Гренландией и "не является хорошим союзником".
Вице-президент США высказался о Гренландии - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США намерены получить контроль над Гренландией.
Об этом сообщает ABC news, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.
Вэнс в эфире Fox News заявил, что Трампу "безразлично", что думают европейцы.
По его словам, Дания "не выполняет свою работу" с Гренландией и "не является хорошим союзником".
"Если это означает, что нам нужно проявить больший территориальный интерес к Гренландии, это то, что президент Трамп собирается сделать. Поскольку его не волнует то, что кричат на нас европейцы, он заботится о том, чтобы интересы американских граждан ставились на первое место", - сказал Вэнс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре