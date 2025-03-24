Вице-президент США высказался о Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США намерены получить контроль над Гренландией.

Об этом сообщает ABC news, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

Вэнс в эфире Fox News заявил, что Трампу "безразлично", что думают европейцы.

По его словам, Дания "не выполняет свою работу" с Гренландией и "не является хорошим союзником".

"Если это означает, что нам нужно проявить больший территориальный интерес к Гренландии, это то, что президент Трамп собирается сделать. Поскольку его не волнует то, что кричат на нас европейцы, он заботится о том, чтобы интересы американских граждан ставились на первое место", - сказал Вэнс.