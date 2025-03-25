https://news.day.az/society/1739770.html

В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах

На автомобильных дорогах Азербайджана в среду снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 26 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 500-1000 метров.