https://news.day.az/society/1739770.html В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах На автомобильных дорогах Азербайджана в среду снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 26 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 500-1000 метров.
В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах
На автомобильных дорогах Азербайджана в среду снизится дальность видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с ожидаемым на территории республики 26 марта туманом видимость на автомагистралях сократится до 500-1000 метров.
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