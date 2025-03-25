США формируют команду для защиты Tesla от инцидентов и атак

Департамент полиции города Остин в Соединенных Штатах Америки заявил об обнаружении взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщил канал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждают правоохранители, "подозрительные устройства" были найдены 24 марта, после чего саперы выяснили, что они являются взрывными, и обезвредили их. В результате случившегося никто не пострадал.

ФБР впоследствии сообщило о создании целевой группы для борьбы с инцидентами, направленными против Tesla. "Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма (...) будут преследоваться по всей строгости закона", - подчеркнули в бюро.