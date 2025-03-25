В Хачмазе задержан подозреваемый в краже крупной суммы

В Хачмазе задержан подозреваемый в кражах из дома и магазина.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции задержали Н. Искендерова по подозрению в краже предметов домашнего обихода, ремонтных инструментов, табачных изделий и денежных средств.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 16 тыс. манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении Искендерова избрана мера пресечения в виде ареста.