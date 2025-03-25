https://news.day.az/society/1739612.html В Хачмазе задержан подозреваемый в краже крупной суммы В Хачмазе задержан подозреваемый в кражах из дома и магазина. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции задержали Н. Искендерова по подозрению в краже предметов домашнего обихода, ремонтных инструментов, табачных изделий и денежных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 16 тыс. манатов.
В Хачмазе задержан подозреваемый в краже крупной суммы
В Хачмазе задержан подозреваемый в кражах из дома и магазина.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции задержали Н. Искендерова по подозрению в краже предметов домашнего обихода, ремонтных инструментов, табачных изделий и денежных средств.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 16 тыс. манатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении Искендерова избрана мера пресечения в виде ареста.
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