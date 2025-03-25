Вратарь Шахруддин Магомедалиев отстранен от сборной

В составе сборной Азербайджана по футболу произошло изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что вратарь Шахруддин Магомедалиев был исключен из состава из-за травмы.

Вместо него приглашение в национальную сборную получил Алирза Муштабазаде, игрок "Сабаила".

Отметим, что сегодня нашей команде предстоит провести товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра, которая пройдет на арене "Банк Республика", начнется в 21:45.