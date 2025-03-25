https://news.day.az/sport/1739614.html Вратарь Шахруддин Магомедалиев отстранен от сборной В составе сборной Азербайджана по футболу произошло изменение. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что вратарь Шахруддин Магомедалиев был исключен из состава из-за травмы. Вместо него приглашение в национальную сборную получил Алирза Муштабазаде, игрок "Сабаила".
Вратарь Шахруддин Магомедалиев отстранен от сборной
В составе сборной Азербайджана по футболу произошло изменение.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что вратарь Шахруддин Магомедалиев был исключен из состава из-за травмы.
Вместо него приглашение в национальную сборную получил Алирза Муштабазаде, игрок "Сабаила".
Отметим, что сегодня нашей команде предстоит провести товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра, которая пройдет на арене "Банк Республика", начнется в 21:45.
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