Эльчин Амирбеков о наследии СОР29 и вызовах перед СОР30 в Бразилии

Азербайджан и Бразилия договорились проложить маршрут от Баку, где в 2024 году прошла COP29, до Белена, который примет COP30 в 2025 году, для привлечения глобального финансирования.

Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Мы понимаем, что это амбициозная цель, но если все инвесторы объединят усилия и будут руководствоваться политической волей, думаю, мы сможем ее достичь", - отметил Амирбеков в интервью Agência Brasil.

Он подчеркнул, что одним из наследий COP29 для Бразилии на COP30 будет продвижение прозрачности и вовлечения стран в процесс достижения консенсуса. "Мы выявили разногласия между сторонами и нашли решения для достижения исторического консенсуса по климатическому финансированию, что было непростой задачей", - сказал Э.Амирбеков.

Он отметил, что основная задача COP заключается в том, чтобы лидеры выполняли свои обещания и возвращались с практическими решениями в свои страны. Э.Амирбеков назвал COP29 большим успехом и подчеркнул важность обмена мнениями с президентом бразильской COP30 Андре Корреа ду Лаго. "Наши страны очень тесно сотрудничали в борьбе с изменением климата", - добавил он.

Главная цель - обеспечить, чтобы Бразилия "восприняла" наследие Баку. "Самым важным результатом COP29 в Баку стало достижение консенсуса по финансированию в 300 миллиардов долларов в год на борьбу с климатическим кризисом", - сказал Э.Амирбеков.

Помимо обсуждения климатических вопросов, дипломат отметил усилия Азербайджана по укреплению стратегического партнерства с Бразилией. "Азербайджан рассматривает Бразилию как ключевого игрока в Латинской Америке и видит множество возможностей для расширения экономического сотрудничества", - сказал он. Дипломатические отношения между странами были установлены 32 года назад, и страны поддерживают крепкие политические связи.

Э.Амирбеков также отметил общие интересы стран в сельском хозяйстве, гражданской авиации, технологиях, образовании и энергетике, постоянное сотрудничество между министерствами в этих областях.