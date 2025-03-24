В США появились истребители нового поколения

Соединенные Штаты располагают двумя прототипами стелс-истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), разработанных корпорациями Boeing и Lockheed Martin соответственно,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание The War Zone.

По данным издания, они уже проходили летные испытания в течение последних пяти лет. Серийное производство может начаться до окончания срока президентства Дональда Трампа.

Программа NGAD представляет собой семейство систем, которое включает в себя пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотник боевой поддержки, новое оружие, такое как совместная усовершенствованная тактическая ракета AIM-260, и, возможно, другие секретные системы.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что США уже несколько лет разрабатывают истребитель шестого поколения F-47, у которого нет аналогов.

Он подчеркнул, что речь идет об уникальном самолете с точки зрения скорости, маневренности, вооружений, и что ничего подобного в истории авиастроения еще не было. Трамп рассказал, что контракт на разработку истребителя получила компания Boeing. Он оценивается в $20 млрд.

Трамп сказал, что истребитель оснащен технологией малозаметности, способен развивать скорость более чем в два Маха (2248 км/ч). Также истребитель сможет действовать в одном звене с беспилотниками.

Трамп заверил, что серийное производство самолетов стартует в период его президентства - в течение "следующей пары лет".