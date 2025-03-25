Луна зовёт: NASA готово к новой миссии

NASA, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет кораблем Orion естественного спутника Земли.

Как передает Day.Az, об этом стало известно изданию ArsTechnica.

В публикации сообщается, что специалисты Космического центра Джона Кеннеди в штате Флорида (США) переместили первую ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) в положение между двумя боковыми ускорителями (нулевой ступенью). Там отмечается, что на следующем этапе работ к первой ступени присоединится вторая, после чего в верхнюю часть ракеты установят Orion.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа опубликует свой бюджетный запрос на 2026 финансовый год в ближайшие недели. Возможно, тогда у НАСА также появится постоянный глава, и завеса тайны над планами Белого дома относительно Artemis приподнимется", - резюмирует автор публикации Стивен Кларк.