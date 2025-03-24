Президент Грузии отозвал поданный Зурабишвили иск
Президент Грузии Михаил Кавелашвили решил отозвать иск против закона об иноагентах, поданный бывшим президентом Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.
Как передает Day.Az, данное решение было озвучено администрацией президента Грузии.
В заявлении говорится, что закон "О прозрачности иностранного влияния" основывается на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите основного принципа государственности Грузии - национального суверенитета и стабильного развития страны.
Этот закон направлен на информирование общества о происхождении финансирования организаций, представляющих интересы иностранных государств. В связи с этим, Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от подачи иска в Конституционный суд.
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