https://news.day.az/world/1739581.html США усиливают давление на покупателей венесуэльских энергоресурсов Правительство США планирует со 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Как сообщает Day.Az, об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
США усиливают давление на покупателей венесуэльских энергоресурсов
Правительство США планирует со 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.
Как сообщает Day.Az, об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Поэтому любая страна, покупающая нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам тариф в размере 25% на все торговые операции с нашей страной", - указал он.
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