Преследуемая из-за Макрона журналистка подала в суд на власти Франции

Журналистка Наташа Рей подала иск в Европейский суд по правам человека для обжалования приговора французского суда. Речь идет о разбирательстве касательно ее слов о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, жалоба была подана за нарушение ст. 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека (право человека на справедливое судебное разбирательство и право на эффективное средство правовой защиты).

В феврале этого года Рей запросила политическое убежище из-за юридических преследований со стороны властей Франции.

Несколько лет назад журналистка опубликовала видеоролик, где утверждала, что госпожа Макрон родилась мужчиной. В сентябре 2024 года суд Парижа назначил ей штраф в размере €13,5 тыс. по иску о клевете. В январе 2025 года Рей опубликовала новые видеоролики по поводу пола жены главы Франции. Макрон называл эти сообщения ложью.