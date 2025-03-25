В Samsung спрогнозировали скорое появление дешевых OLED-моделей

Компания Samsung - один из лидеров на рынке мониторов - предсказала скорое появление недорогих моделей с OLED.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание TechRadar.

В корпорации заявили, что собираются выпустить продукцию для "низкого и среднего ценового диапазона", чтобы ускорить отказ потребителей от IPS-мониторов. В Samsung отметили, что занимают почти 72 процента рынка премиальных OLED-мониторов и намерены закрепиться в сегменте доступных гаджетов.

По мнению журналистов TechRadar, стремление Samsung может привести к тому, что OLED-мониторы на мировом рынке подешевеют. При этом пока неясно, что именно имеет в виду компания под понятием недорогих устройств. В материале говорится, что средняя стоимость OLED-мониторов на рынке составляет 900 долларов, или около 76 тысяч рублей. Специалисты отметили, что будет хорошо, если средняя стоимость снизится хотя бы до 600 долларов (около 50 тысяч рублей).

"Планы Samsung выглядят как катализатор для превращения панелей OLED в новый стандарт для мониторов, окончательно отправив IPS-дисплеи на свалку", - подчеркнули авторы. При этом OLED-мониторы обладают недостатками - например, многие модели имеют проблему выгорания пикселей.