В Хырдалане едва не сгорел ресторан

В центре Хырдалана в ресторане возникла угроза пожара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ресторане "PakFırın" в Хырдалане было замечено сильное задымление, в результате чего посетителей вывели на улицу.

Свидетели происшествия сообщили, что среди персонала ресторана есть пострадавшие, а причиной сильного задымления, по предварительным данным, стала система вентиляции.

На место происшествия были направлены силы МЧС.

Стоит отметить, что данный ресторан расположен под многоэтажным жилым зданием. В районе наблюдается затруднение движения.