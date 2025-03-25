https://news.day.az/society/1739756.html В Хырдалане едва не сгорел ресторан - ФОТО В центре Хырдалана в ресторане возникла угроза пожара. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ресторане "PakFırın" в Хырдалане было замечено сильное задымление, в результате чего посетителей вывели на улицу.
В Хырдалане едва не сгорел ресторан - ФОТО
В центре Хырдалана в ресторане возникла угроза пожара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ресторане "PakFırın" в Хырдалане было замечено сильное задымление, в результате чего посетителей вывели на улицу.
Свидетели происшествия сообщили, что среди персонала ресторана есть пострадавшие, а причиной сильного задымления, по предварительным данным, стала система вентиляции.
На место происшествия были направлены силы МЧС.
Стоит отметить, что данный ресторан расположен под многоэтажным жилым зданием. В районе наблюдается затруднение движения.
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