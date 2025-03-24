Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) запустила новую программу обучения в области соответствия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что в первой сессии программы, проведенной компанией "The Consultant Global", приняли участие президент SOCAR, вице-президенты, руководители сегментов, а также структурных подразделений и предприятий SOCAR.

В рамках тренинга была представлена информация о формировании культуры соответствия, обновленном Кодексе деловой этики и поведения SOCAR, а также других вступивших в силу документах и процедурах в области соответствия, а также о передовых международных практиках.

Обучающие сессии проводились в интерактивном режиме, на основе взаимных обсуждений, а также практических подходов, направленных на гармоничное регулирование внутренних отношений компании и поиск решений возникающих в этой области вопросов.

Новая система соответствия SOCAR устанавливает правила поведения сотрудников в целом, а также включает в себя своевременное выявление противоправных и неэтичных действий путем регулирования отношений с третьими лицами и принятия соответствующих мер.

Таким образом, реализуя программу обучения, SOCAR подтверждает свою приверженность принципам прозрачности и передового бизнеса. Внедренная SOCAR система соответствия и проводимые на ее основе тренинги, основанные на международном опыте, способствуют повышению уровня осведомленности о применении внутренних нормативных документов, их мониторинге, привитии их основных принципов и требований заинтересованным лицам и системе соответствия в целом.

С целью интеграции деловой этики и культуры соответствия во все направления деятельности компании, наряду с сотрудниками головного офиса SOCAR, проводятся тренинги для всех предприятий, входящих в Группу.