Обнародовано время праздничного намаза

Праздничный намаз в священный месяц Рамазан в некоторых мечетях будет совершен 30 марта в 8:00, а в большинстве мечетей - в 9:00.

Об этом сказал АПА заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, передает Day.Az.

"Определение времени молитвы на усмотрении имамов мечетей. Глава общины мечети и имам консультируются, чтобы определить подходящее время. Верующие могут уточнить информацию у имама или главы общины мечети за день до молитвы", - отметил он.