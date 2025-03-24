https://news.day.az/society/1739505.html Обнародовано время праздничного намаза Праздничный намаз в священный месяц Рамазан в некоторых мечетях будет совершен 30 марта в 8:00, а в большинстве мечетей - в 9:00. Об этом сказал АПА заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, передает Day.Az. "Определение времени молитвы на усмотрении имамов мечетей.
Обнародовано время праздничного намаза
Праздничный намаз в священный месяц Рамазан в некоторых мечетях будет совершен 30 марта в 8:00, а в большинстве мечетей - в 9:00.
Об этом сказал АПА заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, передает Day.Az.
"Определение времени молитвы на усмотрении имамов мечетей. Глава общины мечети и имам консультируются, чтобы определить подходящее время. Верующие могут уточнить информацию у имама или главы общины мечети за день до молитвы", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре