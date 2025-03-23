Во Франции напали на городского раввина

Во Франции несовершеннолетний напал посреди улицы на городского раввина

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Le Figaro.

Инцидент произошел днем 22 марта, когда раввин Орлеана Арье Энгельберг возвращался из синагоги ​​в компании своего девятилетнего сына. Молодой человек стал снимать религиозного деятеля на видео, а затем ударил его по голове, укусил за плечо и оскорбил.

По словам очевидца нападения, злоумышленник с силой ударил жертву как минимум три или четыре раза.

"У него на шее было немного крови, он был в шоке, это было жестоко. Я сразу понял, что это антисемитизм, когда увидел, как нападавший пнул <...> шляпу раввина", - отметил свидетель.

Личность нападавшего была установлена, и тем же вечером 16-летнего подростка арестовали. Пострадавший пережил шок и сейчас находится дома.