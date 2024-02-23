Названы небоевые потери в армянской армии

В армянской армии в 2023 году в небоевых условиях умерли 64 военнослужащих.

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно данным правительства Армении, боевые потери армянской армии в 2023 году составили 19 человек.

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