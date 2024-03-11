Турецкая ракета Atmaca успешно поразила цель на испытаниях

В рамках проекта Atmaca, состоялось испытание новой системы, которая осуществляется главным подрядчиком Roketsan.

Как передает Day.Az, после завершения испытаний глава Управления оборонной промышленности Турции, Халук Гёргюн, отметил: "Наши национальные платформы придают импульс цели нашей оборонной промышленности - полной независимости - и меняют игру на поле боя".

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании новой системы, и добавил: "Ракета Atmaca, разработанная компанией Roketsan, успешно поразила цель с помощью первого отечественного и национального турбореактивного двигателя KTJ-3200, созданного компанией Kale R&D. Я искренне поздравляю всех, кто внес свой вклад в этот проект, особенно наших инженеров и членов технической команды".