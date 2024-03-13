Крысы заполонили метро в Нью-Йорке

Продолжаем знакомство с транспортной инфраструктурой Нью-Йорка, которая является настоящим украшением мегаполиса и предметом зависти всего мира.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сегодня представляем подземную транспортную хорду, связывающую цепочкой комфортабельных станций и перегонов центр города с его самыми удаленными окраинами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!