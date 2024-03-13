https://news.day.az/world/1644612.html Крысы заполонили метро в Нью-Йорке - ВИДЕО
Крысы заполонили метро в Нью-Йорке - ВИДЕО
Продолжаем знакомство с транспортной инфраструктурой Нью-Йорка, которая является настоящим украшением мегаполиса и предметом зависти всего мира.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сегодня представляем подземную транспортную хорду, связывающую цепочкой комфортабельных станций и перегонов центр города с его самыми удаленными окраинами.
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